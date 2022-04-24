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تحديث.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان للقوات التركية بمحافظة نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-04-24T17:17:46+0000
تحديث.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان للقوات التركية بمحافظة نينوى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة نينوى، يوم الأحد، بتعرض محيط قاعدة زيلكان حيث تتواجد قوات تركية لاستهداف بعدد من الصواريخ.

وقال محمد أمين غريب مدير ناحية زيلكان بمدينة بعشيقة لوكالة شفق نيوز، إن محيط المعسكر تعرض لقصف باربعة صواريخ اطلقت من جنوب بعشيقة، من دون بيان تفاصيل أكثر.

من جانبه ذكر مصدر أمني، أن الصواريخ أطلقت من منطقة نائية بين قريتي عمر قابچي والفاضلية في بعشيقة

وتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لمدينة بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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