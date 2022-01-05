قصف صاروخي يستهدف "عين الاسد" غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن قاعدة "عين الاسد" العسكرية في محافظة الانبار غربي العراق تعرضت الى قصف بعدد من الصواريخ.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن نحو خمسة صواريخ استهدفت، مساء اليوم، قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار، مشيراً إلى تفعيل منظومة السيرام ضمن القاعدة في محاولة لابعاد الصواريخ

وقال شهود عيان من الانبار، إن الصواريخ اطلقت من عجلة نوع كيا في قرية البسطامية، ( ٢٥ كم غربي قضاء هيت)، مرجحين عدم وقوع اي خسائر مادية أو بشرية.

من جانبه قال التحالف الدولي في بيان صدر عقب القصف الصاروخي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المليشيات الخارجة عن القانون اطلقت عند الساعة ٦:٤٥ من مساء الاربعاء، خمسة صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية".

وأوضح البيان، أن "هذه الصواريخ سقطت على بعد نحو كيلومترين من القاعدة"، واصفاً الامر بأنه "عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضراراً بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء".