وزارة النقل تكشف أضرارا لحقت بالشركة العامة لسكك حديد العراق جراء قصف صاروخي

شفق نيوز/ أفادت وزارة النقل، أن بناية الشركة العامة لسكك حديد العراق ظهر هذا اليوم الخميس الى قصف صاروخي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الصاروخي الأول في احدى الباحات الامامية للشركة، والصاروخ الثاني بالقرب من خطوط السكة ( شاحنات غربي بغداد).

ووفقا للبيان فإن القصف أسفر عن أضرار جسيمة في مكاتب الموظفين أدى إلى تهشم الزجاج وخلع بعض الشبابيك ودخول الشظايا داخل الغرف وتأثر في خطوط السكة أيضا وادخل هذا القصف الرعب بين المنتسبين.

هذا ولم تسجل أي خسائر بشرية بين صفوف الموظفين، حسب البيان.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أن المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرضت إلى هجوم بعدة صواريخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تسعة صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء ومحيطها مما أسفر عن إصابة أكثر من خمسة أشخاص بينهم عسكريون.

وأوضح المصدر أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شرقي بغداد.

من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا ، مما ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي لإنتخاب رئيس جمهورية العراق.