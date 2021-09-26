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قصف صاروخي يستهدف بلدة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-26T16:18:21+0000
قصف صاروخي يستهدف بلدة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الأحد، بسقوط قذائف هاون بأطراف ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى دون أي خسائر أو إصابات بشرية.

وقال مدير ناحية قره تبه وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز إن القصف تم عبر خمس قذائف هاون سقطت في البساتين خارج مركز الناحية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

واضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش في اطراف الناحية بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات مرجحا وقوف داعش خلف الهجوم الصاروخي.

وتحوي اطراف ناحية قره تبه في القرى الزراعية والنائية بؤرا وأوكارا بسبب الفراغات الأمنية التي يستغلها للتحرك عناصر تنظيم داعش.

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