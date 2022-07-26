قصف صاروخي قرب مبنى القنصلية التركية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، مساء الثلاثاء، بأن قصفاً صاروخياً استهدف المنطقة التي تتواجد فيها القنصلية التركية في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صاروخين سقطا في مجمع شقق (الحدباء) السكني والذي يوجد فيه مقر القنصلية التركية، ولم تُعرف ما إذا كان القصف يستهدف القنصلية أم لا".

وبين ان "القصف تسبب بموجة نزوح للعوائل التي تسكن في محيط القنصلية اما الخسائر فما تزال مجهولة حتى الان".

يشار إلى أنه بعد القصف المدفعي التركي لمصيف "برخ" في إدارة زاخو المستقلة في اقليم كوردستان وتسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة عشرات السياح، أثار ردود فعل سياسية وشعبية وتبنت بعض الفصائل المسلحة العراقية الرد المسلح على القواعد التركية في العراق.