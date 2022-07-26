سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف صاروخي قرب مبنى القنصلية التركية في الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-07-26T21:33:55+0000
قصف صاروخي قرب مبنى القنصلية التركية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، مساء الثلاثاء، بأن قصفاً صاروخياً استهدف المنطقة التي تتواجد فيها القنصلية التركية في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صاروخين سقطا في مجمع شقق (الحدباء) السكني والذي يوجد فيه مقر القنصلية التركية، ولم تُعرف ما إذا كان القصف يستهدف القنصلية أم لا".

وبين ان "القصف تسبب بموجة نزوح للعوائل التي تسكن في محيط القنصلية اما الخسائر فما تزال مجهولة حتى الان".

يشار إلى أنه بعد القصف المدفعي التركي لمصيف "برخ" في إدارة زاخو المستقلة في اقليم كوردستان وتسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة عشرات السياح، أثار ردود فعل سياسية وشعبية وتبنت بعض الفصائل المسلحة العراقية الرد المسلح على القواعد التركية في العراق.

related

قصف جوي في نينوى والمحافظ يكشف أسبابه

Date: 2019-11-17 07:03:38
قصف جوي في نينوى والمحافظ يكشف أسبابه

الموصل.. اعتقال مراهق هشم رأس قريبته الطفلة حتى الموت لسرقة اقراطها

Date: 2021-05-14 08:28:08
الموصل.. اعتقال مراهق هشم رأس قريبته الطفلة حتى الموت لسرقة اقراطها

هاربات يروين أسراراً وينتظرن "المجهول" بعد زوال "الكابوس"

Date: 2019-06-20 16:50:47
هاربات يروين أسراراً وينتظرن "المجهول" بعد زوال "الكابوس"

اندلاع حريق في مستشفى بالموصل ومسلحون يهاجمون صومعة للقمح في الديوانية

Date: 2022-05-07 17:18:28
اندلاع حريق في مستشفى بالموصل ومسلحون يهاجمون صومعة للقمح في الديوانية

إجراءات غير مسبوقة.. نينوى تستعين بقوة من بغداد لتأمين زيارة البابا

Date: 2021-03-05 07:35:34
إجراءات غير مسبوقة.. نينوى تستعين بقوة من بغداد لتأمين زيارة البابا

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 13:25:01
الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

مقتل شخصين بهجومين مسلحين في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-11-15 17:43:20
مقتل شخصين بهجومين مسلحين في محافظتين عراقيتين

انفجار يتسبب بضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في نينوى

Date: 2021-06-04 11:38:06
انفجار يتسبب بضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في نينوى