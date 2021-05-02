قصف قرب قاعدة امريكية بمطار بغداد الدولي ومنظومة C-RAM تصد صاروخاً

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، باحباط استهداف صاروخي لمقر عسكري للقوات الامريكية ضمن مطار بغداد، الذي شهد محيطه لاستهدافات متعددة منذ بداية العام قبل الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن القصف تم عبر صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن محيط القاعدة العسكرية.

وأضاف أن القوات الامريكية فعّلت منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM التي صدت احد الصواريخ المتجه صوب القاعدة.

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع خسائر نتيجة القصف.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" الإرهابي، وخاصة الأمريكية.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2019.