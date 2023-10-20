قصف صاروخي على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية الي تستضيف قوات أميركية ومستشارين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تم بصاروخين، حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة، بينما صدت منظومة "السيرام" الثاني.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في الانبار لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الخميس، إن "قواتنا تصدت لعدة هجمات بالمسيرات في العراق وسوريا"، مضيفا "قواتنا دمرت مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد في العراق".

وأكد رايدر أنه "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات بعد الهجمات على جنود أميركيين بالعراق وسوريا".

وأردف "نواصل تقييم طبيعة الهجمات التي تعرضت لها قواتنا في العراق وسوريا، وفي السابق ميليشيات نفذت هجمات مشابهة".

وتضم قاعدة عين الأسد قوات أميركية وأخرى دولية موجود بناء على دعوة من الحكومة العراقية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت في بيان، الأربعاء، إن قواتها اشتبكت مع طائرتين بدون طيار غربي العراق، ما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق الضرر بالثانية، والتي أدت إلى إصابات طفيفة ضمن قوات التحالف.