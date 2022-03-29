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مصدر أمني: قصف "زليكان" استهدف ايضا محيط لواء للبيشمركة وشركة نفطية نرويجية

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T21:44:28+0000
مصدر أمني: قصف "زليكان" استهدف ايضا محيط لواء للبيشمركة وشركة نفطية نرويجية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن القصف الذي استهدف المنطقة المحيطة بمعسكر زليكان تم بسبعة صواريخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ سقطت ايضاً بالقرب مقر لواء ١١٢ لقوات البيشمركة، وصاروخ بالقرب من شركة دي ان او النرويجية المتخصصة في مجال النفط.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء قال المصدر ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من المعسكر حيث تتواجد قوات تركية القريبة من قرية جيبران.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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