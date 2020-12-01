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قصف دولي يطيح بمجموعة إرهابية ارتكبت مجزرة بحق عراقيين

Category: أمـن

Date: 2020-12-01T21:34:17+0000
قصف دولي يطيح بمجموعة إرهابية ارتكبت مجزرة بحق عراقيين

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، مقتل مجموعة إرهابية مسؤولة عن هجمات استهدفت قوات أمنية عراقية في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، "بمتابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الارهابية ضد المواطنين، بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك.

وأضاف أنه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي مساء امس الثلاثاء أربع ضربات جوية بطائرات F- 15، اسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الارهابية المتكونة من خمسة ارهابيين".

وكان عناصر التنظيم فجروا مساء (22/11/2020) عبوة ناسفة بمركبة تقل مدنيين في محيط قرية المسحك بمحافظة صلاح الدين، أعقبه كمين نفذته في قوات مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي بعد وصولها للمنطقة، أوقعت عدداً من القتلى والجرحى.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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