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قصف دولي يستهدف موقعاً لداعش ويقتل اثنين منهم في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-01-02T12:18:14+0000
قصف دولي يستهدف موقعاً لداعش ويقتل اثنين منهم في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، بمقتل عنصرين من تنظيم "داعش بضربة جوية للتحالف الدولي جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طيران التحالف شن غارات مكثفة استهدفت وكرا لتنظيم داعش في قرية ام العقارب في اطراف ناحية الرشاد، (70 كم جنوب غرب كركوك)، ما اسفر عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم.

وأضاف المصدر، أن "الضربة تمت بناءً على معلومات ورصد استخباري من الاجهزة الامنية العراقية".

وأشار المصدر إلى "وجود تجمعات وعودة لعناصر داعش للقرى النائية الخالية من السكان في نواحي الرشاد والرياض  المحررة بسبب الثغرات الامنية وبعدها عن القطعات العسكرية".

ومازالت مناطق جنوب غربي كركوك ذات الاغلبية السنية تحوي على اوكار ومعاقل وخلايا نائمة لعناصر "داعش"، غالباً ما تستهدف القطعات الامنية بهجمات مباغتة او قصف ليلي.

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