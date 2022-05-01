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مصدر: صواريخ استهدفت خزاناً تابعاً لمصفاة نفطية خلال قصف خبات اربيل

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T18:48:04+0000
مصدر: صواريخ استهدفت خزاناً تابعاً لمصفاة نفطية خلال قصف خبات اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر يعمل في مصفاة للنفط في قضاء خبات في أربيل، عن تعرض خزان نفطي لاستهداف بعدة صواريخ خلال القصف الذي استهدف القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ سقطت في خزان بالمحطة السادسة من المصفاة، لكن الفرق الخاصة احتوت الحريق الناتج عن القصف على الفور.

وأضاف أن الحادث تسبب بإصابة شخص بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، سقوط ستة صواريخ على حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، والمطل على محافظة نينوى.

وأضاف، "حسب المعلومات فقد تم إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى".

وفي السادس من نيسان المنصرم سقطت عدة صواريخ كاتيوشا قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل، من دون التسبب بأضرار.

 

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