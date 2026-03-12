قصف جوي يطال مقار للعصائب وحزب الله في الأنبار وصلاح الدين

شفق نيوز- الأنبار/ صلاح الدين

أفاد مصدران أمنيان، فجر الجمعة، بتعرض مقرين أحدهما لعصائب أهل الحق في صلاح الدين، والآخر لكتائب حزب الله في الأنبار.

وقال مصدر في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "قصفاً جوياً استهدف مقراً لعصائب أهل الحق في المحافظة".

وأضاف مصدر آخر، أن "مقراً لكتائب حزب الله في مدينة الفلوجة ضمن محافظة الأنبار، تعرض هو الآخر لقصف جوي مجهول".

ولم يتضح بعد، إن كان هناك ضحايا في الضربتين الجويتين، في المنطقتين المذكورتين.