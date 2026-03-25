ضربتان جويتان تستهدفان سيطرتين أمنيتين في القائم غربي الأنبار (تحديث)

كشف قائممقام قضاء القائم، تركي محمد، يوم الأربعاء، عن تعرض سيطرة المشاريع في القضاء إلى قصف جوي، مؤكداً استهداف نقطة أمنية مشتركة.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "سيطرة المشاريع، وهي نقطة مشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي، تعرضت لقصف لم تُعرف طبيعته حتى الآن".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت في محيط الموقع المستهدف، مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة"، دون الكشف عن حجم الخسائر أو الأضرار الناجمة عن القصف حتى الآن.

وبعد وقت قصير من استهداف سيطرة المشاريع، أفاد مصدر أمني، بتعرّض سيطرة الكرابلة في قضاء القائم غربي الأنبار إلى قصف جديد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الثاني استهدف سيطرة الكرابلة، وهي نقطة أمنية مشتركة"، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.