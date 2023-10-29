قصف جوي يستهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض الحدود العراقية السورية، إلى قصف جوي مجهول، في هجوم هو الثاني من نوعه بعد ضربة جوية وجهتها واشنطن خلال 72 ساعة الماضية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طائرة حربية مجهولة المصدر، قصفت مساء اليوم، محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور، قرب الحدود العراقية السورية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت فجر الجمعة، تنفيذ ضربات ضد منشأتين في البوكمال قالت إنهما تعودان للحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، وذلك ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمركية في كل من العراق وسوريا.

ووقعت الضربات في حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الجمعة في سوريا (0130 بتوقيت جرينتش) بالقرب من البوكمال، وهي بلدة سورية على الحدود مع العراق، ونفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز إف-16 أمريكية، باستخدام ذخائر دقيقة، بحسب البنتاغون.