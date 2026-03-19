قصف جوي يستهدف مقر عمليات الحشد الشعبي في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي، في منطقة الغابات شمالي مدينة الموصل، إلى ضربة جوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مقاتلة كانت تحوم في أجواء المدينة قبل تنفيذ الضربة"، مشيراً إلى أن "الاستهداف طال موقع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي".

وأضاف، أن حجم الخسائر البشرية والمادية لم يُعرف حتى الآن، لافتاً إلى أن القوات الأمنية طوقت المكان وبدأت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الحادث.