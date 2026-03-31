قصف جوي يستهدف مقر "حشد الشبك" في سهل نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء الثلاثاء، بأن طائرة "مجهولة" نفذت سلسلة ضربات جوية استهدفت موقعاً تابعاً للحشد الشعبي في ناحية برطلة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سبع ضربات جوية استهدفت مقر اللواء 30 (حشد الشبك) في منطقة القلعات بناحية برطلة في سهل نينوى، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل خسائر بشرية جراء القصف، لافتاً إلى أن الموقع المستهدف سبق أن تعرض لضربات جوية مماثلة في أوقات سابقة.