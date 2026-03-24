قصف جوي يستهدف مقراً للحشد الشعبي في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض أحد مقرات الحشد الشعبي في المحافظة إلى قصف جوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف مقر اللواء 31 من الحشد الشعبي في قضاء بيجي بصلاح الدين، دون ذكر مزيد من التفاصيل وما إذا كان القصف خلّف ضحايا أو إصابات بشرية.

يأتي ذلك في سياق قصف شبه يومي تتعرض له مقرات ومواقع الحشد الشعبي في مختلف المحافظات العراقية، إلا أن الأنبار ونينوى وبابل نالت الحصة الأكبر من هذه الهجمات التي تتجه أصابع الاتهام فيها نحو الجانب الأميركي بحسب بيانات رسمية لهيئة الحشد الشعبي ومسؤولين وسياسيين عراقيين.