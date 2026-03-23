قصفان جويان يستهدفان مقرين للحشد الشعبي في صلاح الدين والأنبار (تحديث)

شفق نيوز– صلاح الدين/ الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض مقرين تابعين للحشد الشعبي إلى قصفين جويين منفصلين في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "هجوماً جوياً استهدف، ظهر اليوم، مقر اللواء 15 في منطقة الحمرة شمالي صلاح الدين، دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية"، مبيناً أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه.

وأضاف أن "قصفاً جوياً آخر استهدف مقر اللواء 27 في الحشد الشعبي ضمن قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار"، مشيراً إلى أن حجم الخسائر البشرية لم يُعرف حتى الآن.

وفي وقت لاحق، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانين أعلنت فيهما، عن تعرض قطعات اللواء 15 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، وقطعات اللواء 27 ضمن قيادة عمليات شرق الانبار، إلى قصف جوي استهدف مواقعها الخلفية، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.