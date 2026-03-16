قصف جوي يستهدف مقراً للحشد الشعبي في القائم بالأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قصفاً جوياً استهدف مقراً تابعاً لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طيراناً لم تحدد هويته، ويُعتقد أنه أميركي، نفذ ضربة جوية استهدفت موقعاً للحشد الشعبي في منطقة القائم قرب الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى وقوع أضرار مادية، دون توفر حصيلة دقيقة عن الخسائر البشرية حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً على موقع الاستهداف، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".