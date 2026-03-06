قصف جوي يستهدف مقرا للحشد الشعبي شمالي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم الجمعة، بأن مروحية أميركية استهدفت موقعاً قرب نقطة رئيسية للحشد الشعبي في منطقة الرشيدية شمال مدينة الموصل، ما ألحق أضراراً بمبنى قريب من الموقع دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف جرى في مدخل منطقة القبة والشريخان عند النقطة الرئيسية للحشد الشعبي في منطقة الرشيدية شمال الموصل".

وأضاف أن "القصف استهدف موقعاً قريباً من السيطرة الواقعة قرب مركز بحثي تابع لقطاع الزراعة في المنطقة"، مبيناً أن "الهجوم تم عبر إطلاق نحو ستة صواريخ من المروحية، ترافقت مع رشقات من سلاح الدوشكا".

وأشار المصدر إلى أن "الضربة ألحقت أضراراً بأحد المباني القريبة من الموقع المستهدف، من دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن".