قصف جوي يستهدف مقراً للحشد الشعبي جنوب كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بأن مقراً تابعاً للحشد الشعبي تعرض لقصف في ناحية تازة جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الفوج الأول للواء 16 في الحشد الشعبي ضمن قاطع ناحية تازة جنوب كركوك تعرض لقصف، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف أن القصف أسفر فقط عن أضرار مادية طالت عدداً من الآليات المستهلكة داخل المقر، مشيراً إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراء العملية.