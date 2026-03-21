قصف جوي يستهدف مقرات للحشد الشعبي في سهل نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، ليل السبت، بتعرض عدد من المقرات التابعة للحشد الشعبي في سهل نينوى إلى قصف جوي نفذته طائرات حربية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضربات الجوية استهدفت عدة مواقع ضمن قاطع سهل نينوى، دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وأضاف، أن القصف أعقبه انتشار أمني واسع في محيط المناطق المستهدفة، حيث فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً، ومنعت الاقتراب من مواقع الاستهداف، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن فرق مختصة باشرت بعمليات الكشف الميداني وجمع الأدلة، في وقت تجري فيه تحقيقات لمعرفة ملابسات الهجوم والجهة التي تقف وراءه.