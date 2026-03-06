قصف جوي يستهدف مخافر حدودية في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باستهداف أميركي، لموقع عسكري عراقي تابع لحرس الحدود في منطقة جلات بناحية علي الغربي الحدودية في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "في تمام الساعة 1530 تعرضت المنطقة القريبة من جلات الحدودية (المخافر الحدودية العراقية مخفر الزعفران المحاذي لناحية شيخ سعد) لقصف أميركي إسرائيلي، مما أدى الى إصابة منتسب بإصابات طفيفة بشظايا من القصف".

وأضاف أن "القصف استهدف منطقة قريبة للحدود وتم اصابة المنتسب، الذي نقل على الفور إلى مستشفى ناحية علي الغربي لغرض العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "الترجيحات الأولية تتوقع أن الضربة كان الهدف منها موقع المخفر الإيراني، لكونه لا يبعد سوى أمتار بسيطة عن الموقع العراقي المستهدف".

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة أخرى منذ السبت الماضي، وتكرار حوادث سقوط أجسام مجهولة أو مخلفات صواريخ في عدد من المناطق العراقية، ما يثير قلق الأهالي، خاصة في القرى القريبة من الطرق والمناطق المفتوحة.