خلال دقائق.. استهداف ثان لجرف الصخر في بابل (تحديث)

شفق نيوز- بابل

أعلنت خلية الأزمة الإعلامية في بابل، مساء اليوم الاثنين، تعرض منطقتين في ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة لـ"اعتداء بالطيران الحربي".

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اعتداء بالطيران الحربي على منطقتي صنيديج والسعيدات في ناحية جرف النصر (جرف الصخر) شمال المحافظة، ولم تسجل خسائر بشرية لحد الآن".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في بابل لوكالة شفق نيوز، بتعرض ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة لغارتين جويتين. دون معلومات فورية عن الجهة المستهدفة والخسائر الناجمة عن الاستهدافين.

ومنذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في الـ28 من شهر شباط/فبراير الماضي، تعرض العراق لعدة ضربات جوية على مقرات أمنية تابعة للجيش وأخرى للحشد الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات.