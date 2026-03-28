قصف جوي يستهدف الحشد الشعبي في مطار كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، السبت، بتعرض مقر تابع لاستخبارات هيئة الحشد الشعبي داخل محيط مطار كركوك إلى استهداف بثلاثة صواريخ موجهة من طائرة، دون معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار أو الخسائر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المقر المستهدف يُعد جزءاً من المطار، تفصل بينه وبين منشآته جدران، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت مقر الاستخبارات التابعة للحشد الشعبي.

وأضاف أن القصف اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحشد كحصيلة اولية، وأن الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق في الحادث، بالتزامن مع انتشار أمني في محيط المطار لمعرفة ملابسات الهجوم والجهة المنفذة.