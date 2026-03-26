قصف جويّ يستهدف الحشد الشعبي في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض موقع تابع للحشد الشعبي إلى قصف جوي في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طيراناً حربياً استهدف موقع اللواء 61 التابع للحشد الشعبي ضمن قاطع قضاء الدبس، شمال غربي كركوك".

وأضاف أن "القصف استهدف أحد مقار اللواء، دون اتضاح حجم الخسائر حتى الآن"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق في ملابسات الحادث".

ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بياناً يوضح تفاصيل الاستهداف أو الجهة المنفذة.