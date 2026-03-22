قصف جوي يستهدف الحشد الشعبي في الأنبار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، مساء اليوم الأحد، عن تعرض مقر أحد الألوية لقصف من قبل الطيران الحربي الأميركي، دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مقر الفوج الأول في لواء 13 "لواء الطفوف" الكائن في منطقة (160)، تعرض إلى "عدوان أميركي في الساعة الحالية (ساعة كتابة هذا الخبر)، في استمرار واضح لنهج الاستهداف والتصعيد".

وأشارت إلى أنه "أسفر هذا الاعتداء عن أضرار مادية في الموقع المستهدف، دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مضيفة: "وإذ ندين هذا العمل العدواني، نؤكد أن مثل هذه الاعتداءات لن تؤثر على جاهزية قواتنا أو على استمرار أداء واجباتها في حماية الأرض وصون الأمن".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران تعرضت العديد من مقرات الحشد الشعبي لقصف جوي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، وكان لمحافظة الأنبار الحصة الأكبر من هذا القصف، بالإضافة إلى مواقع الحشد في بغداد وبابل وكركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.