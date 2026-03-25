قصف جوي مكثف يستهدف مقراً للحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية في الأنبار

شفق نيوز - الانبار

شنت مقاتلات حربية "مجهولة"، صباح اليوم الأربعاء، ضربات جوية مكثفة استهدفت قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار غربي البلاد، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن القصف ركز على مقر تابع لقسم الاستخبارات في الحشد الشعبي داخل القاعدة العسكرية، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية لم تؤكد حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم حتى لحظة كتابة الخبر.

ويُعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف القاعدة ذاتها خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث تعرضت الحبانية لقصف مماثل أمس الثلاثاء، أسفر عن سقوط 15 ضحية و14 جريحاً من عناصر الحشد، كان من بينهم القيادي "سعد دواي".