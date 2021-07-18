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قصف جوي "مجهول" يستهدف الحشد الشعبي داخل الحدود السورية

Category: أمـن

Date: 2021-07-18T09:37:24+0000
قصف جوي "مجهول" يستهدف الحشد الشعبي داخل الحدود السورية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي عراقي، يوم الاحد، بأن طيراناً مجهولاً نفذ ضربة جوية استهدفت إحدى عجلات قوات الحشد الشعبي داخل الحدود السورية.

وقال قائممقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا غربي محافظة الأنبار العراقية احمد جديان، لوكالة شفق نيوز، إن "طيراناً مجهولاً نفذ،  قبل ظهر اليوم، ضربة جوية استهدفت إحدى عجلات قوات الحشد الشعبي المتواجدة في الاراضي السورية"، موضحاً أنه "لم تتوفر أية معلومات حول حجم الخسائر".

من جهته، أكد معاون قائد قوات حشد شرق الأنبار، علي المظفر، أن "الضربة الجوية ليست بالجانب العراقي، وإنما نفذت في منطقة البو كمال السورية"، مشيراً إلى أن "الضربة استهدفت عجله (هينو) محملة بالمساعدات، وتم تنفيذها من قبل القوات الأمريكية".

وأوضح المظفر، لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة خارج حدود حشد الانبار، ولا تتوفر حالياً معلومات مفصلة أكثر".

وفي السياق،  افادت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأخبار، بأن الطيران الأمريكي استهدف عبر طائرة مسيرة شاحنة تنقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى تدمير الشاحنة دون وقوع إصابات بشرية.

 

 

 

 

 

 

 

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