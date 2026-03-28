قصف جوي يستهدف مقرا لـ"العصائب" في واسط (تحديث)

أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بتعرض محافظة واسط لقصف جوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضربتين جويتين استهدفتا معسكرا في منطقة الخماس بمحافظة واسط".

وأضاف أن "الضربة لم يتبين طبيعتها حتى الان".

وتابع أن "قوة من الحشد فتحت النار على طيران منخفض، قرب المعسكر المستهدف".

كما أعلنت النائبة عن كتلة صادقون، المرتبطة بحركة عصائب أهل الحق، محاسن الدليمي، فجر اليوم، عن تعرضأحد مقار الحركة، لقصف جوي في قضاء العزيزية بواسط.

وأكدت في بيان لها "ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الغاشم الذي يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ونطالب بكشف الجهات المسؤولة ومحاسبتها".