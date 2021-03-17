سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف جوي عنيف يدك انفاقاً لداعش بين نينوى وأربيل

Category: أمـن

Date: 2021-03-17T19:48:25+0000
قصف جوي عنيف يدك انفاقاً لداعش بين نينوى وأربيل

شفق نيوز/ شن طيران التحالف الدولي غارات مكثفة يوم الأربعاء، استهدفت انفاقاً لتنظيم داعش في قضاء مخمور بين محافظة نينوى وأربيل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن القصف تركز في جبال قره جوخ بمخمور، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

ومنذ بداية الشهر الجاري، تشن قوات بجهاز مكافحة الإرهاب، مدعومة بطيران التحالف الدولي، سلسلة من العمليات الواسعة في منطقة جبال قره جوخ، التي تعد أحد أبرز معاقل عناصر داعش الذي زاد من نشاطه في مدن عراقية مؤخراً.

وقره جوخ سلسلة جبلية واسعة تقع في قضاء مخمور جنوب شرقي نينوى بنحو 65 كيلومتراً، ويصل طولها إلى قرابة 40 كيلومترا، وتتميز بصعوبة تضاريسها وكثرة الكهوف والملاجئ والممرات الجبلية فيها، التي يصعب على السيارات والآليات العسكرية التقدم فيها.

related

مقتل عناصر من داعش بقصف جوي دولي- عراقي قرب اقليم كوردستان

Date: 2019-08-04 22:16:36
مقتل عناصر من داعش بقصف جوي دولي- عراقي قرب اقليم كوردستان

بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش في كركوك

Date: 2020-10-10 09:45:54
بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش في كركوك

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-11-15 17:16:11
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

مقتل أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية

Date: 2019-10-27 07:01:14
مقتل أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

Date: 2020-10-05 18:43:34
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الاتحادية" في كركوك إلى 7 ضحايا

العراق ينعى ضباطاً بالجيش بعد اشتباك مع عناصر من داعش

Date: 2020-07-28 21:00:52
العراق ينعى ضباطاً بالجيش بعد اشتباك مع عناصر من داعش

ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

Date: 2021-03-06 21:43:03
ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

الناطق باسم الكاظمي يعلن الإجهاز على 17 قيادياً في داعش

Date: 2021-01-28 18:52:28
الناطق باسم الكاظمي يعلن الإجهاز على 17 قيادياً في داعش