قصف جوي عنيف يدك انفاقاً لداعش بين نينوى وأربيل

شفق نيوز/ شن طيران التحالف الدولي غارات مكثفة يوم الأربعاء، استهدفت انفاقاً لتنظيم داعش في قضاء مخمور بين محافظة نينوى وأربيل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن القصف تركز في جبال قره جوخ بمخمور، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

ومنذ بداية الشهر الجاري، تشن قوات بجهاز مكافحة الإرهاب، مدعومة بطيران التحالف الدولي، سلسلة من العمليات الواسعة في منطقة جبال قره جوخ، التي تعد أحد أبرز معاقل عناصر داعش الذي زاد من نشاطه في مدن عراقية مؤخراً.

وقره جوخ سلسلة جبلية واسعة تقع في قضاء مخمور جنوب شرقي نينوى بنحو 65 كيلومتراً، ويصل طولها إلى قرابة 40 كيلومترا، وتتميز بصعوبة تضاريسها وكثرة الكهوف والملاجئ والممرات الجبلية فيها، التي يصعب على السيارات والآليات العسكرية التقدم فيها.