الطائرات العراقية تستهدف 10 دواعش واعتقال عنصرين بارزين أحدهما "أمير"

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية العراقية، يوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت بها موقعين يتحصن بهما عدد من عناصر من تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، إنه تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية.

ووفقا للبيان فقد "تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".

إلى ذلك أعلن جهازُ مكافحةِ الإرهاب في بيان أنه وبالتنسيق العالي مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب اربيل يواصل عملياته النوعية لملاحقة فلول تنظيم داعش اذ تمكنَ من إلقاء القبض على عناصر بارزة في ولايتي شمال بغداد و ولاية الانبار وهم كل من : (هـ د م ) المكنى ابو احمد الجميلي يعمل (امني قاطع)، و(ع ر م ) المكنى ابو حسين المرعاوي يعمل (امير عسكري) لمنطقة الحوز قاطع جزيرة الرمادي.