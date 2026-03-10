قصف جوي جديد يستهدف الحشد الشعبي غربي العراق

شفق نيوز - الانبار

شنت مقاتلات حربية لم تُعرف هويتها، فجر اليوم الثلاثاء، ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار غربي العراق، وذلك بالتزامن مع هجوم مماثل طال موقعا لهذه القوات في محافظة كركوك.

وقال مصدر مسؤول عسكري لوكالة شفق نيوز، إن ثلاث ضربات جوية استهدفت اللواء الـ18 التابع لفصيل "سرايا طليعة الخراساني" في منطقة "عكاشات" بالانبار.

وأضاف أن هناك اصابات بين صفوف مقاتلي الحشد المنتشرين في تلك المنطقة، دون الإشارة إلى أعدادهم.

وفجر اليوم استهدف قصف جوي لم تحدد هويته مقر اللواء 40 التابع للحشد الشعبي، شمال غربي محافظة كركوك، وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن ستة عناصر على الأقل من الحشد قضوا جراء تلك الضربة الجوية "العنيفة".