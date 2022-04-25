سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف جوي تركي يستهدف معسكراً للحشد الشعبي شمال شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-04-25T23:37:05+0000
قصف جوي تركي يستهدف معسكراً للحشد الشعبي شمال شرق الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن الجيش التركي شنّ قصفاً جوياً استهدف به معسكراً للحشد الشعبي في بلدة بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الجيش التركي شن غارة جوية بواسطة طائرتين مسيرتين على معسكر تابع للحشد الشعبي في قرية "جربوعة" تابعة لناحية بعشيقة.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن وقوع إصابات بين صفوف عناصر الحشد الشعبي إضافة إلى تدمير عجلات عسكرية داخل المعسكر.

وتأتي هذه الغارة بعد أن تعرض معسكر زيلكان الذي تتواجد فيها قوات تابعة للجيش التركي شمال بعشية لهجوم صاروخي ليلة أمس الأثنين، وفقا للمصدر ذاته.

related

أربع ضحايا في قصف نفذه "طيران مجهول" على الحدود العراقية

Date: 2021-06-27 23:53:37
أربع ضحايا في قصف نفذه "طيران مجهول" على الحدود العراقية

وفد أمني عراقي رفيع إلى سنجار في اعقاب توتر تركي- حشدي

Date: 2021-03-15 06:52:17
وفد أمني عراقي رفيع إلى سنجار في اعقاب توتر تركي- حشدي

قصف جوي "مجهول" يستهدف الحشد الشعبي داخل الحدود السورية

Date: 2021-07-18 09:37:24
قصف جوي "مجهول" يستهدف الحشد الشعبي داخل الحدود السورية

انطلاق عملية امنية جنوب غرب مدينة الموصل

Date: 2019-12-04 06:27:08
انطلاق عملية امنية جنوب غرب مدينة الموصل

مصرع آمر سرية بالحشد وإصابة 3 آخرين في الأنبار

Date: 2021-11-29 14:27:20
مصرع آمر سرية بالحشد وإصابة 3 آخرين في الأنبار

انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

Date: 2019-09-16 07:41:28
انطلاق عملية عسكرية شمال كربلاء وصولا الى الحدود السعودية

تركيا تطلق حملة عسكرية داخل اقليم كوردستان

Date: 2019-05-28 12:38:25
تركيا تطلق حملة عسكرية داخل اقليم كوردستان

الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بقصف معسكره ويخالف الرواية الرسمية

Date: 2019-07-21 17:00:05
الحشد الشعبي يعلن نتائج التحقيق بقصف معسكره ويخالف الرواية الرسمية