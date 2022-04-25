قصف جوي تركي يستهدف معسكراً للحشد الشعبي شمال شرق الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن الجيش التركي شنّ قصفاً جوياً استهدف به معسكراً للحشد الشعبي في بلدة بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الجيش التركي شن غارة جوية بواسطة طائرتين مسيرتين على معسكر تابع للحشد الشعبي في قرية "جربوعة" تابعة لناحية بعشيقة.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن وقوع إصابات بين صفوف عناصر الحشد الشعبي إضافة إلى تدمير عجلات عسكرية داخل المعسكر.

وتأتي هذه الغارة بعد أن تعرض معسكر زيلكان الذي تتواجد فيها قوات تابعة للجيش التركي شمال بعشية لهجوم صاروخي ليلة أمس الأثنين، وفقا للمصدر ذاته.