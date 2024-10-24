قصف جوي تركي يستهدف مجمعا سكنيا ومواقع عمالية شمال الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الخميس، ان طائرات مسيرة تركية نفذت سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار شمال مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إحدى الضربات استهدفت مجمع "دوكري" التابع لناحية سنوني شمال القضاء بينما استهدفت غارة اخرى مواقع في منطقة "باري" الواقعة على الحدود بين العراق وسوريا.

واضاف المصدر ان تفاصيل الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات لم تتضح لغاية الآن، إلا أنه بحسب قناة "جرا" الفضائية المقربة لحزب العمال، فإن القصف استهدف منزلا داخل مجمع "دوكري" السكني مما ادى الى اصابة امرأة بجروح.

في غضون ذلك افاد مصدر امني للوكالة بأن الطائرات الحربية التركية نفذت غارتين متتاليتين ليلة أمس على قرية "بلمندي" الواقعة في منطقة "باكورمان" غرب قضاء عقرة في محافظة دهوك.

واوضح المصدر ان الهجمات استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في المنطقة.