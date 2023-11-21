قصف جوي يستهدف مركبة لكتائب "حزب الله" قرب العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن قصفاً جوياً بطائرة مسيّرة مجهولة استهدف عجلة تابعة لكتائب "حزب الله" قرب قضاء "أبو غريب" غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طيراناً مسيراً كان يراقب فجر اليوم رتلا لعجلات "تويوتا" ما تُعرف محليا بـ"الحوثية" من طريق الثرثار باتجاه بغداد،مبينا أنه اثناء وصول الرتل مقتربات "ابو غريب" استهدف الطيران عجلة نوع "تويوتا حوثية تابعة لكتائب "حزب الله" ضمن منطقة السريع الدولي ما بين منطقتي "النصر والسلام" والحصوة باتجاه بغداد.

وأضاف أنه قبل استهداف المركبة ترجل صاحبها من العجلة دون حدوث إصابات بشرية فقط اضرار مادية. هذا ولم يُعرف من كان يتواجد داخل الرتل، وفقا للمصدر.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن العجلة كانت بداخلها عتاد، وصوت الاطلاقات التي سُمعت كانت نتيجة الحريق الذي نشب بالعجلة.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.

وقبل أيام وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، استمرار الهجمات على القواعد العسكرية التي تتمركز بها القوات الأمريكية في العراق وسوريا وتزايدها مؤخرا بأنه "أمر غير مقبول ولا يمكن استمرارها"، مؤكدا استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لما لعشرات الهجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ في العراق وسوريا على مدى الأسابيع الماضية، ردا على دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب على غزة.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي يقومون بمهام استشارية للقوات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي في عدة قواعد.