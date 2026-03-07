قصف جوي جديد يطال مواقع الحشد الشعبي في الانبار والموصل (تحديث)

شفق نيوز- نينوى/ الأنبار

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بتعرض مواقع للحشد الشعبي لقصف جوي في الأنبار ونينوى.

وقال مصدر أمني في الانبار، لوكالة شفق نيوز، إن "ضربة جوية يُعتقد أنها أمريكية – إسرائيلية استهدفت، قبل قليل، نقاط تواجد تابعة للحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقي قرب سيطرة الكهاوي في ناحية الرحالية غربي الأنبار".

وأضاف أن "القصف طال عدداً من المواقع في محيط السيطرة، دون ورود معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية".

وإلى نينوى، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "ضربة جوية مجهولة استهدفت موقعاً تابعاً للحشد الشعبي جنوب الموصل، في ثاني حادث من نوعه يسجل خلال أقل من ساعة في المنطقة".

وبين أن "القصف استهدف مقر اللواء 33 (سرايا الدفاع) التابعة للحشد الشعبي في قرية العذبة ضمن ناحية حمام العليل جنوبي الموصل".

وأكد أن "القصف تسبب بأضرار مادية في المقر، وهناك أنباء أولية عن وقوع إصابات جراء الضربة الجوية".

كما اكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقر اللواء 40 في هيئة الحشد الشعبي تعرض إلى قصف جوي من قبل طائرات مجهولة، كما تعرض الفوج 33 (حشد شعبي) أيضاً إلى استهداف جوي مجهول في محافظة نينوى".

وبينت "أسفر هذان الاعتداءان الغاشمان عن ارتقاء مقاتل شهيد من أبطال الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية كمعلومات أولية".