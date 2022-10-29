قصف جديد يطال سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قصفاً جديداً طال قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قصفاً مجهولاً يعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة استهدف مجمع خانصور في سنجار بنينوى".

ولم ترد وفقاً للمصدر، "أية تفاصيل او معلومات عن الجهة المستهدفة او الخسائر نتيجة القصف".

وامس الجمعة، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، بمقتل وإصابة خمسة عناصر من حزب العمال الكوردستاني بقصف بطائرة تركية مسيرة استهدفت عجلة كانت تقلهم في قضاء سنجار.

ووفقا لمعلومات الجهاز التي نشرها في بيان، فإنه في الساعة 15:40 مساء استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي عجلة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة (سكينيا) التابعة لناحية (گرعوزير) في قضاء سنجار.

وأضاف البيان أن القصف أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من حزب العمال الكوردستاني.