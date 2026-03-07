قصف جديد يطال جرف الصخر في بابل

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن قصفاً جديداً طال مواقع في جرف النصر "جرف الصخر" شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف لم تُعرف طبيعته بعد، وهل تم بطائرة مسيّرة أم بصاروخ"، مشيراً إلى سماع دوي انفجار مع تصاعد الدخان من المنطقة.

ولم يشر المصدر إلى حجم الخسائر التي تسبّب بها القصف.

لاحقاً، قالت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل، إن "منطقتي الصنيديج والرويعية ضمن مناطق جرف النصر شمال المحافظة تعرّضتا إلى ضربة جوية قبل قليل".

وأشارت الخلية في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إلى أن "المعلومات الأولية تؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى هذه اللحظة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث وجمع بقية التفاصيل".

وأضافت، "سيتم اطلاع الرأي العام على المستجدات حال ورودها، مع التأكيد على اعتماد المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات".

يُشار إلى أن القصف هو الثامن الذي تتعرض له منطقة جرف الصخر منذ بدء الحرب على إيران في الثامن والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، أي قبل ثمانية أيام تحديداً.