قصف جديد يستهدف مقر اللواء 40 في الحشد الشعبي بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك إلى استهداف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مقر اللواء 40 في الحشد الشعبي ضمن قاطع قضاء الدبس شمال غربي كركوك تعرض للاستهداف، دون اتضاح طبيعة الهجوم حتى الآن.

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وشرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه، فيما لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وقبل قليل، تعرض مقر الفوج الأول للواء 16 في الحشد الشعبي ضمن قاطع ناحية تازة جنوب كركوك تعرض لقصف، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.