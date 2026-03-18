خلال دقائق.. استهداف ثان للواء 16 في الحشد الشعبي بكركوك (تحديث)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن مقرًا تابعًا للحشد الشعبي تعرض لهجومين في أطراف مقام الإمام زين العابدين ضمن قضاء داقوق جنوب المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الاستهداف طال الفوج الثالث في اللواء 16 في الحشد الشعبي، وأدى لتسجيل 3 إصابات في حصيلة أولية.

وتابع أنه "بعد دقائق من الاستهداف الأول، تعرض اللواء لاستهداف جديد، فيما سمعت أصوات الطائرات في الموقع".

وأضاف أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا لتأمين المقر والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى أن التحقيقات باشرت فورًا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المنفذة.