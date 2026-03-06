قصف جديد يستهدف جرف الصخر في بابل

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الجمعة، بتعرض ناحية جرف الصخر شمالي المحافظة لقصف جديد بعد أيام من استهدافات مماثلة للناحية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التعرض الجديد كان على أماكن فارغة في السعيديات وصنيديج، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

من جهتها، أكدت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل، مساء الجمعة، استهداف أحد المواقع في منطقة جرف النصر بواسطة طيران حربي.

وأشارت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء هذا الاستهداف، وأن الجهات المعنية تتابع تفاصيل الحادث.

ومنذ اندلاع الهجمات الجوية بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى منذ السبت الماضي، تتعرض قطعات الحشد الشعبي لغارات جوية بطائرات مسيرة خلفت عدداً من الضحايا والمصابين.