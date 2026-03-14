قصف جديد يستهدف الحشد الشعبي في الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، بتعرض لواء 19 (حركة أنصار الله الأوفياء) التابع لهيئة الحشد الشعبي العراقي لقصف جوي في منطقة عكاشات بقضاء القائم غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف تم من قبل طيران حربي لم تحدد هويته، كما لم ترد معلومات فورية عن حجم الخسائر".

وتعرضت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق خلال الأيام الماضية لضربات جوية لم تُعرف هويتها، بالتزامن مع هجمات مماثلة طالت مواقعاً لهذه القوات في محافظات أخرى.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت أول أمس الخميس، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين.

بدورها أعربت قيادة العمليات المشتركة، أول أمس الخميس، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.

وتأتي هذه الضربات في العراق في سياق تصعيد إقليمي أوسع بدأ بشن إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.