قصف جديد يستهدف الحشد الشعبي في القائم بالأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض موقع جديد للحشد الشعبي في القائم بالأنبار لضربة جوية جديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات مسيّرة، يعتقد انها أميركية، استهدفت مقار تابعة للواء 18 ولواء 19 ضمن قاطع القائم، عبر عدة ضربات متتالية".

وأضاف، أن "القصف قطع الطرق المؤدية إلى موقع الضربة الأولى، ومنع حركة العجلات بشكل كامل".

يشار إلى مدينة القائم، تعرضت قبل قليل لضربة جوية، يعتقد أنها أميركية، أدت لمقتل 7 منتسبين من الحشد وإصابة 13 آخرين.