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قصف تركي يطال قريتين حدوديتين في دهوك ويخلف خسائر مادية

Category: أمـن

Date: 2020-10-22T10:34:34+0000
قصف تركي يطال قريتين حدوديتين في دهوك ويخلف خسائر مادية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الخميس، بأن قصفاً تركياً استهدف محيط قريتين حدوديتين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت لمرتين متتاليتين محيط قريتي سركلي وسكيري بمنطقة نهيلي بقضاء العمادية في الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة"، ظهرا في التوقيت المحلي.

وأضافوا أن "القصف تسبب بحدوث حرائق باحراش ومراعي القريتين دون وقوع اصابات بين المدنيين".

واوضح الشهود، أن "الطائرات التركية قصفت قبل ظهر اليوم الخميس محيط قرية بيكداودا جنوب ناحية كاني ماصى النابعة لقضاء العمادية".

وتابعوا انهم "شاهدوا دخان الانفجار يرتفع في محيط القرية جراء القصف ولم يتسنَ لهم معرفة الخسائر بسبب خطورة المنطقة" .

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.


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