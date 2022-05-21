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قصف تركي يستهدف عناصر العمال الكوردستاني في مخمور ويودي بضحايا.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-05-21T11:26:57+0000
قصف تركي يستهدف عناصر العمال الكوردستاني في مخمور ويودي بضحايا.. صور

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية وشهود عيان، يوم السبت، بأن قصفاً جوياً تركياً استهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني في مخيم للاجئين بقضاء مخمور جنوب شرق نينوى، وأوقع ضحايا.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قصفاً جوياً بواسطة طائرة تركية مسيرة، وقع ، اليوم، قرب مخيم للاجئين في قضاء مخمور الواقع جنوب شرق الموصل، واستهدف عجلة نوع (بيك أب) وتسبب بإصابة اثنين من سكان المخيم من اتباع حزب العمال الكوردستاني الموجودين فيه".

من جانبهم، أفاد شهود عيان من قضاء مخمور، للوكالة، بأن "القصف استهدف مناطق بجنوب المخيم، وشاهدوا سيارات الإسعاف تتجه لمكان الحادث دون معرفة عدد المصابين وقتلى".

بدوره، أكد قائممقام قضاء مخمور، رزكار محمد، للوكالة، "تعرض مخيم مخمور إلى قصف تركي".

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت طائرات مسيرة مجهولة المصدر، أهدافاً معينة في منطقة اخجلر التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الطائرات قصفت أيضا مقرا تابعا لحزب العمال الكوردستاني في الناحية، وأدى القصف إلى حرق المقر بالكامل، ومقتل ثلاثة عناصر من الحزب.

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