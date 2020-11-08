قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بسقوط قتلى إثر قصف تركي استهدف عجلة في ناحية سنوني بقضاء بمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف عجلة تقل عناصر من حزب العمال الكوردستاني في قرية قاسم ملكو التابعة لناحية سنوني والتي تقع على الحدود السورية.

وأضاف المصدر القصف ادى الى مقتل جميع من كانوا فيها.

كما أضاف أن عناصر من حزب العمال اخلوا الجثث التي كانت متفحمة نتيجة القصف.

من جانب آخر قال قاسم ششو قائد قوات البيشمركة في سنجار لوكالة شفق نيوز، انه يعتقد ان احد من قيادات حزب العمال كان من ضمن القتلى.



