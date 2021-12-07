سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل قيادي في حزب العمال بقصف جوي تركي شمال سنجار (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T11:57:05+0000
مقتل قيادي في حزب العمال بقصف جوي تركي شمال سنجار (تحديث)

شفق نيوز/ شنّت الطائرات الحربية التركية يوم الثلاثاء ضربات جوية استهدفت به عجلة تقل قيادياً في حزب العمال الكوردستاني، وذلك شمال قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، والذي يتبع ادارياً محافظة نينوى.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول في سنجار وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية استهدفت عجلة تابعة لقوات حماية سنجار (yps) الموالية لحزب العمال الكوردستاني داخل مجمع "خانة صور" التابعة لناحية سنوني شمال القضاء الذي يشكل غالبية سكانه من أبناء الطائفة الإيزيدية.

واضاف المصدر ان الغارة استهدفت احد قياديي تلك القوات الذي كان يستقل العجلة، ويدعى "مروان بدل".

هذا وأكد مصدر محلي وآخر أمني وفاة "بدل" متأثراً بجروح شديدة أُصيب بها.

related

تركيا تعلن "تحييد" عشرة عناصر من حزب العمال بقصف في سنجار

Date: 2021-08-19 08:55:04
تركيا تعلن "تحييد" عشرة عناصر من حزب العمال بقصف في سنجار

قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

Date: 2020-11-08 17:25:34
قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

الجيش العراقي يقبض على عناصر من حزب العمال في سنجار

Date: 2020-12-27 09:18:18
الجيش العراقي يقبض على عناصر من حزب العمال في سنجار

قصف تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال في مخيم للاجئين في محافظة نينوى

Date: 2021-09-03 07:06:21
قصف تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال في مخيم للاجئين في محافظة نينوى

الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار

Date: 2020-08-25 20:56:24
الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار

تركيا تكثف من غاراتها الجوية على سنجار وتستهدف نقطة أمنية موالية للعماليين

Date: 2021-09-03 08:36:08
تركيا تكثف من غاراتها الجوية على سنجار وتستهدف نقطة أمنية موالية للعماليين

مقتل المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار بقصف تركي

Date: 2021-08-16 10:06:09
مقتل المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار بقصف تركي

المقاتلات التركية تقصف جبل سنجار

Date: 2020-08-25 17:15:32
المقاتلات التركية تقصف جبل سنجار