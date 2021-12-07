مقتل قيادي في حزب العمال بقصف جوي تركي شمال سنجار (تحديث)

شفق نيوز/ شنّت الطائرات الحربية التركية يوم الثلاثاء ضربات جوية استهدفت به عجلة تقل قيادياً في حزب العمال الكوردستاني، وذلك شمال قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، والذي يتبع ادارياً محافظة نينوى.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول في سنجار وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية استهدفت عجلة تابعة لقوات حماية سنجار (yps) الموالية لحزب العمال الكوردستاني داخل مجمع "خانة صور" التابعة لناحية سنوني شمال القضاء الذي يشكل غالبية سكانه من أبناء الطائفة الإيزيدية.

واضاف المصدر ان الغارة استهدفت احد قياديي تلك القوات الذي كان يستقل العجلة، ويدعى "مروان بدل".

هذا وأكد مصدر محلي وآخر أمني وفاة "بدل" متأثراً بجروح شديدة أُصيب بها.