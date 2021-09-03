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قصف تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال في مخيم للاجئين في محافظة نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-09-03T07:06:21+0000
قصف تركي يستهدف تواجداً لحزب العمال في مخيم للاجئين في محافظة نينوى

شفق نيوز/ شنت طائرة تركية مسيرة، يوم الجمعة، قصفا استهدف مخيم مخمور في محافظة نينوى الذي يأوي لاجئين كورد من تركيا.

وقالت مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف تحديداً نقطة أمنية يتواجد فيها عناصر من حزب العمال، تابعة للمخيم، من دون معرفة حجم الأضرار.

وكان الطيران التركي شن غارة مماثلة على المخيم في 2021-06-05

وأقيم المخيم في التسعينيات من القرن المنصرم عندما عبر آلاف الكورد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكوردستاني.

وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "تطهر تركيا بذاتها مخيم مخمور" للاجئين في العراق، التي تقول إنه يأوي عناصر عماليين.

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