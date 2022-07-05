قصف تركي بطائرة مسيرة يستهدف مخيما للاجئين في قضاء مخمور

شفق نيوز/ قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة التركية، يوم الثلاثاء، مخيما للاجئين الكورد الأتراك في قضاء مخمور.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة قصفت منزلا داخل المخيم.

وأضاف انه لا توجد احصائية دقيقة لغاية الان للخسائر الناجمة عن هذا القصف.

وتشير الأنباء الواردة لوكالة شفق نيوز، عن وقوع ضحايا في صفوف أفراد المخيم الذي يتعرض بين الحين والآخر إلى مثل هكذا هجمات.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع زيارة وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء مخمور قادما من بغداد.

ويضم المخيم المئات من الأسر الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طوال، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.